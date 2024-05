Attentat contre le Premier ministre slovaque : le tireur présumé est un écrivain local de 71 ans

La personne détenue et suspectée d'avoir tiré sur le Premier ministre slovaque Robert Fico est un homme de 71 ans originaire du centre du pays, identifié par les médias slovaques comme un écrivain local. "Je pense pouvoir le confirmer, oui", a répondu le ministre de l'Intérieur Matus Sutaj Estok à des journalistes qui l'interrogeaient sur l'identité du tireur. Par ailleurs, le vice-premier ministre slovaque, Tomas Taraba, a assuré à la BBC que le pronostic vital de Robert Fico n'était plus engagé, après son opération. "Heureusement, d'après ce que je sais, l'opération s'est bien passée et finalement, j'imagine qu'il va survivre. Il n'est plus en danger de mort à l'heure actuelle", a-t-il assuré.

Selon des médias locaux, le tireur est l'un des fondateurs du club littéraire Duha (arc-en-ciel), dans la ville de Levice. La presse ajoute qu'il est l'auteur de plusieurs recueils de poésie et qu'il est membre de l'association officielle des écrivains slovaques. L'association a confirmé sur Facebook qu'il était membre depuis 2015, et que si les faits étaient confirmés "l'adhésion de cette méprisable personne serait immédiatement annulée".

Le fils du suspect a pour sa part déclaré au site d'information aktuality.sk que son père avait une arme à feu légalement enregistrée. Interrogé sur les sentiments de son père à l'égard de Robert Fico, il a répondu : "Je vais vous dire une chose : il n'a pas voté pour lui. C'est tout ce que je peux dire."

Plusieurs déclarations du suspect sont disponibles sur les réseaux sociaux. Dans une vidéo mise en ligne il y a huit ans, il déclarait : "Le monde est plein de violence et d'armes. Les gens semblent devenir fous." Il a également affirmé avoir fondé un "Mouvement contre la violence" à Levice, qui se définit sur sa page Facebook comme "un parti politique émergent dont l'objectif est d'empêcher la propagation de la violence dans la société".