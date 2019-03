Fusillade mortelle à Utrecht : le suspect interpellé

La traque aura duré sept heures. Le principal suspect de la fusillade d'Utrecht (Pays-Bas) a été interpellé en fin d'après-midi lundi 18 mars. Il est âgé de 37 ans, d'origine turque, et vit aux Pays-Bas. Ce matin, il aurait feu dans un tramway, en centre-ville. Le bilan est lourd : trois morts et cinq blessés, dont deux graves. Le suspect a pris la fuite dans une voiture volée. C'est le début d'une chasse à l'homme à travers la ville. La police parle alors d'une probable attaque terroriste.

Les écoles confinées

Le niveau d'alerte est alors maximum dans la ville, les autorités craignent une autre attaque. Dans les écoles, élèves et enseignants restent confinés. La police scientifique effectue des premiers prélèvements dans le tramway, mais on ne sait pas encore ce qui a permis l'arrestation du suspect et on ne connait pas ses motivations.

