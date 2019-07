VIDEO. Le barbecue, une tradition très sérieuse dans certains pays

En Argentine, faire un barbecue consiste à faire perpétuer une tradition. Cela est considéré comme une réunion de famille. Les Argentins font des asados. Ils cuisent les aliments lentement, à la braise et la cuisson prend ainsi plusieurs heures. En Afrique du Sud, la tradition est telle que certains veulent même lui consacrer une journée nationale : le Braai Day.

En Allemagne, il est possible de faire un barbecue dans certains parcs à l'inverse de Paris où cela est strictement interdit. L'aliment le plus consommé est la célèbre Bratwurst. "Quand on fait un barbecue en Allemagne, il faut de la Brätwurst sinon ce n'est pas un vrai barbecue !"

Aux États-Unis et plus particulièrement au Texas, il existe des compétitions, des émissions de télé-réalité ou encore des festivals dédiés au barbecue.