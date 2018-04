VIDEO. La patrouille franco-allemande de l'Eurodistrict, nouvelle police de proximité à vélo

Un Français et un Allemand sous les mêmes uniformes et sur les mêmes VTT… C'est la patrouille de l'Eurodistrict, une nouvelle police de proximité qui officie à Strasbourg et Kehl, de part et d'autre du Rhin. Extrait du magazine "Avenue de l'Europe".