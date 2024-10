Vidéo Ces autocollants jaunes avec l'inscription en allemand, "Nett hier", qui ont conquis tous les sites touristiques du monde

Avant de devenir une star des réseaux sociaux, le sticker "Nett hier" est un outil de marketing territorial utilisé pas le Bade-Wurtemberg, une région allemande frontalière avec l'Alsace, depuis une vingtaine d'années.

"C'est joli ici. Mais êtes-vous déjà allé au Bade-Wurtemberg ?" Voilà le slogan, en allemand (et sur certaines versions en anglais), collé dans de nombreux lieux touristiques du monde, de l'Everest à Hawaï, en passant par le Golden Gate à San Francisco (États-Unis) ou les abords de la tour Eiffel. Bancs, feux de signalisation ou pieds de parasol sur des îles désertes : tous les supports sont bons pour afficher ce "Nett Hier" (c'est joli ici), "mélange d'autodérision et de confiance en soi", analyse Eva Bankoley, référente du marketing territorial pour l'État du Bade-Wurtemberg.

À l'origine, la région de Stuttgart, en pointe dans le domaine de l'industrie (elle accueille notamment les sièges des constructeurs automobiles Mercedes et Porsche), lance une première campagne, en 1999, pour améliorer son image dans le reste du pays. Le premier slogan ? "Nous savons tout faire, sauf parler l'allemand standard." Mais ce qui va faire le succès de la campagne suivante, "Nett hier", c'est le support de l'autocollant. "Le succès de l'autocollant vient de son caractère ludique, on peut le mettre partout", note Eva Bankoley. Ainsi, marquer son passage avec l'autocollant "Nett hier", ou essayer de le retrouver dans des lieux plus ou moins insolites, est devenu une activité pour de nombreux touristes du Bade-Wurtemberg et d'ailleurs.

Près de 500 000 autocollants distribués par an

Car près de 20 ans après son apparition, la popularité de cet autocollant jaune flashy (avant qu'il ne soit décoloré par les éléments) s'est renforcée sur les réseaux sociaux. Il existe des comptes qui recensent tous les emplacements du petit sticker, mais les internautes se lancent aussi parfois à la chasse du sticker "Nett hier" dans les autres publications. Ici, par exemple, le post de l'influenceuse Anastasia Karanikolaou n'était pas destiné à promouvoir le petit autocollant collé sur le bar d'une plage paradisiaque, mais c'est lui qui concentre l'essentiel des réactions dans les commentaires.

Certains créateurs de contenu mettent eux en scène la chasse au meilleur spot pour l'autocollant, comme dans ce TikTok d'une vidéaste d'origine vietnamienne, dont le compagnon allemand a bien du mal à se décider où coller son sticker.

Un chiffre pour mesurer la popularité de ce petit ovale jaune : "Depuis 2021, nous avons écoulé un million et demi d'autocollants sur notre boutique en ligne", assure Eva Bankoley. Des autocollants disponibles gratuitement, qui sont désormais biodégradables et végan, indiquait en 2019 un porte-parole du Bade-Wurtemberg. Pour surfer sur ce succès, l'État a lancé en 2021 une nouvelle campagne, "THE LÄND", pour promouvoir les opportunités d'emploi et la qualité de vie dans la région, notamment en destination des travailleurs qualifiés indiens.