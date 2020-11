VIDEO. Allemagne : des assistantes médicales tactiles non-voyantes pour le dépistage précoce du cancer du sein

Aveugle de naissance, Isabelle suit en Allemagne une formation de neuf mois pour devenir assistante médicale tactile et travailler à la détection précoce du cancer du sein : "C’est la première fois que je tiens ce collier dans ma main, dit-elle au magazine 'Nous, les Européens' (replay). Quand on sait que chaque boule représente les différentes tailles des tumeurs, c’est inquiétant, surtout quand on réalise que ça peut atteindre la taille de cette grosse boule. Là, c’est vraiment tout petit et, pour trouver ça dans le sein, il faudra être très précis."

Comme des athlètes, les femmes non voyantes vont entraîner leurs doigts pendant des heures, d’abord sur un simple tapis en mousse censé représenter l’épiderme. Une formatrice conseille une stagiaire : "Quand vous positionnez vos doigts pour la première fois, faites bien attention qua la bande soit bien sous les index. Et ensuite, vous y allez avec la main directrice. Nous allons faire trois cercles de trois pressions différentes. La dernière avec la plus forte pression est déjà proche du thorax." Les jeunes femmes ressentiront bientôt des boules minuscules qu’elles seront les seules à détecter.

Des tumeurs détectées deux fois et demi plus petites que celles ressenties par des médecins

Cette formation coûtant 30 000 euros est entièrement financée par l’Etat allemand et des bourses privées. Confier le dépistage du cancer du sein à des femmes non-voyantes est un pari né il y a quatorze ans dans le bassin industriel de la Ruhr. Une initiative qui est due au docteur Franck Hoffmann qui a fait un constat dans son cabinet de Duisbourg : les quelques minutes qu’il consacre à ses patientes ne sont pas suffisantes. "Les femmes qui viennent chez nous pour leur consultation annuelle ont toutes une palpation mammaire et quand je la fait, je détecte des tumeurs, mais je ne suis pas certain de trouver toutes les petites", dit-il.

"Je n’avais pas de solution, jusqu’au jour où j’étais un matin sous la douche. Je me suis dit que ce serait une tâche idéale pour des personnes aveugles qui dépendent de leur sens du toucher", se souvient le créateur du centre Discovering Hands. Son intuition s’est confirmée : les aveugles détecter ce que lui, médecin, est incapable de voir. "Ça, c’est une tumeur que, nous, on peut trouver. Elle a une taille de 1,35 centimètre par un centimètre. Ici, c’est la taille d’une tumeur que peuvent détecter les assistantes médicales tactiles. Elle mesure six millimètres…" Ces femmes détectent ainsi des tumeurs deux fois et demi plus petites que celles ressenties par des médecins spécialisés.

