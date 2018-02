VIDEO. 8 milliards et 12 ans de retard : l'aéroport qui rend fous les Allemands !

A l’œil du 20h on nous a posé une question pour un champion ! Saurez-vous trouver la réponse avant nous ? Samuel Etienne nous demande : « Dans quelle ville européenne se trouve ce grand aéroport en construction dont les travaux ont 12 ans de retard et dont la facture atteint plusieurs milliards d’euros ? » On a proposé Madrid … Non ! Dit Samuel Etienne qui ajoute « Il est situé dans un pays pourtant réputé pour sa rigueur et son efficacité … » On propose Londres ? Non redit Samuel Etienne. Vous êtes prêts pour la réponse ? C’était Berlin ! L’aéroport « Willy Brandt » avec son terminal flambant neuf qui reste désert Voici donc l’histoire d’un incroyable fiasco au pays des réussites industrielles !