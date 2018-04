Véhicule-bélier à Münster : le profil du conducteur

"Il y a des informations très contradictoires qui circulent dans les médias allemands depuis le milieu d'après-midi", témoigne Amaury Guibert, en direct de Berlin, après le drame de Münster, au nord-ouest de l'Allemagne. "Certains médias ont d'abord annoncé que le mobile de cette attaque était terroriste, mais il y a une heure, d'autres médias, et pas des moindres, un grand quotidien du sud de l'Allemagne et deux chaînes régionales, ont avancé que l'auteur était en fait connu pour souffrir de troubles psychiatriques", précise le journaliste.

Une perquisition en cours chez l'auteur de l'attaque

Il s'agirait d'un citoyen allemand âgé de 48 ans, inconnu des services de police. "Des informations qu'un porte-parole du ministère de l'Intérieur régional n'a pas voulu démentir ni confirmer, précise le journaliste, il y a une grande prudence côté enquêteurs depuis le début de cette attaque." Ils mettent en garde contre les rumeurs et ont seulement confirmé deux choses : il s'agit bien d'un acte intentionnel, et l'auteur de l'attaque s'est suicidé après avoir foncé sur la foule. Alors s'agit-il de l'acte d'un déséquilibré ou d'un acte terroriste ? L'enquête se poursuit, et en ce moment même, une perquisition est en cours au domicile de l'auteur de cette attaque.

