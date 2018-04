Un festival néonazi se tient en Allemagne pour commémorer l'anniversaire de la naissance d'Adolf Hitler

Le festival qui commémore la naissance du chef du IIIe Reich, est placé sous le thème de la "Reconquête de l'Europe".

Festival sous haute surveillance. Plusieurs centaines de néo-nazis se rassemblent vendredi 20 avril, jour anniversaire de la naissance d'Adolf Hitler, à Ostritz, bourgade de l'est de l'Allemagne, pour un festival de deux jours intitulé "Schild und Schwert" ("Bouclier et Epée"). Des centaines de policiers sont mobilisés alors que plusieurs contre-manifestations sont annoncées. Outre les participants allemands, des extrémistes venus d'Europe de l'Est sont aussi attendus dans cette commune de 2 400 habitants, située dans l'ex-RDA communiste à la frontière avec la Pologne et la République tchèque.

800 participants attendus

Les organisateurs misent sur quelque 800 participants, mais selon des militants antifascistes d'"Antifa", jusqu'à 3 500 néo-nazis sont susceptibles d'être attirés par le festival placé sous le thème de la "Reconquête de l'Europe". Il prévoit, outre des concerts de groupes des milieux ultra-nationalistes et hooligans, des débats politiques, de l'art martial et une convention de tatouages. Son initiateur est Thorsten Heise, membre du petit parti ultra-nationaliste NPD. Le festival a de nouveau échappé à une interdiction l'an passé, la Cour constitutionnelle jugeant son audience trop faible pour représenter un danger.

L'événement intervient alors que l'Allemagne connaît une résurgence des mouvements d'extrême-droite, alimentée par les craintes autour de l'afflux massif de réfugiés de Syrie et d'Afghanistan en 2015.