Séniors allemands : le choix d'une retraite en Pologne

La résidence pour personnes âgées Erania est une sorte d'enclave allemande en Pologne. Les 72 pensionnaires de cet établissement sont tous allemands. Ils trouvent ici de bien meilleures conditions de vie ainsi que des soins et des hébergements moins chers. Le service aussi est meilleur, ici il y a beaucoup plus d'aides-soignantes. Des employées attentionnées qui parlent allemand, de quoi faire oublier aux pensionnaires qu'ils sont en Pologne.

Les exilés du troisième âge

Dans son bureau, la directrice le l'établissement pour personnes âgées se frotte les mains. L'accueil des retraités allemands est un marché d'avenir en Pologne. "La demande est tellement forte qu'on n'a pas assez de places. Il va falloir qu'on s'agrandisse. On va bientôt ouvrir une nouvelle résidence encore plus proche de la frontière allemande", confie Elzbieta Skowron, directrice de la maison de retraite. Ces exilés du troisième âge sont devenus le symbole d'une Allemagne qui a de plus en plus de mal à faire face au vieillissement de sa population.

