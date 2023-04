Reportage "On le fait parce que nous sommes désespérés" : à Berlin, les militants écologistes multiplient les blocages routiers pour mettre la pression sur le gouvernement

Depuis le début de la semaine, le mouvement "Dernière Génération" a bloqué plus d'une cinquantaine de rues dans la capitale allemande et quelques tronçons d'autoroute. Une nouvelle action coup de poing a eu lieu mardi pour pousser le gouvernement à faire plus contre le réchauffement climatique.

Les cinq militants de Letzte Generation ("Dernière génération") ont revêtu un gilet orange fluorescent avant de s'asseoir au milieu du carrefour. En quelques secondes, mardi 25 avril, ils se collent les mains au bitume et bloquent la circulation dans le centre de Berlin. "Oui, on s'expose ici aux insultes et à la violence des passants, affirme Paul, 19 ans. Mais on le fait parce que nous sommes désespérés. Je redoute beaucoup plus la catastrophe climatique que ce qui peut m'arriver quand je suis dans la rue".

>> Paris : des militants du collectif écologiste "Dernière rénovation" devront payer une amende après avoir aspergé de peinture l'hôtel de Matignon

Rapidement, sur place, la police décolle les mains des manifestants et libère les automobilistes, sous les yeux de Barbara : "C'est important que les gens se fassent entendre et attirent l'attention sur les dysfonctionnements. Ils sont pacifiques, ils ne font de mal à personne et les automobilistes peuvent emprunter d'autres rues". Près de 700 policiers ont été mobilisés pour tenter d'empêcher l'action coup de poing, en vain.

Hier geht‘s nicht weiter



Wir erreichen die letzte Abfahrt vorm Klimakollaps. Lasst uns sie nehmen!



Schließt euch unserem Protestmarsch morgen um 11:30 Uhr in Berlin an. Ohne hinsetzen oder ankleben. Treffpunkt St.-Thomas-Kirche. pic.twitter.com/3TsORlIwUR — Letzte Generation (@AufstandLastGen) April 25, 2023

Depuis le début de la semaine, "Letzte Generation" - qui s'est fait connaître par des actions de désobéissance civile telles que des projections de peintures sur des tableaux - a bloqué plus d'une cinquantaine de rues à Berlin, et même quelques tronçons d'autoroute.

"Il y a d'autres façons de protester"

Ces blocages à répétition agacent de plus en plus de Berlinois, coincés parfois plusieurs heures dans les embouteillages. Rolf s'en prend aux activistes : "Ma femme devait être hospitalisée et ils ont bloqué la route. On peut défendre le climat, mais sans mettre en danger la vie des gens. Il y a d'autres façons de protester. Ils peuvent manifester devant la chancellerie par exemple".

Depuis lundi, plus de 200 activistes ont été interpellés à Berlin. Les militants annoncent d'autres actions dans les prochains jours.

Le gouvernement allemand affiche des objectifs climatiques ambitieux, mais les activistes doutent de sa capacité à respecter ses engagements, comme celui de produire 80% de l'électricité au moyen d'énergies renouvelables en 2030. Le Conseil des experts du climat, chargé d'évaluer l'action de l'exécutif, a rendu la semaine dernière un rapport estimant que l'Allemagne risquait de ne pas atteindre ses objectifs de réduction de CO2.