Manifestations en Allemagne : le chancelier Olaf Scholz inquiet de la montée de l'extrémisme

Il s'est dit inquiet des appels à la violence qui menacent la démocratie. Le chancelier Olaf Scholz a mis en garde, samedi 13 janvier, contre "les extrémistes" qui cherchent à instrumentaliser les mobilisations sociales en Allemagne, en premier lieu celle des agriculteurs. "Lorsque des protestations, en soi légitimes, se transforment en colère ou en mépris pour les processus et les institutions démocratiques, nous sommes tous perdants. Seuls ceux qui méprisent notre démocratie en profiteront", a averti le dirigeant allemand dans un message écrit et vidéo. Evoquant "les tracteurs qui bloquent les centres-villes, les routes et les accès aux autoroutes" depuis le début de la semaine dans toute l'Allemagne, Olaf Scholz souligne que "la dispute fait partie de la démocratie". Toutefois, ajoute-t-il, "la colère est attisée de manière ciblée : (....) les extrémistes, y compris par le biais des médias sociaux, méprisent tout compromis et empoisonnent tout débat démocratique".

Les manifestations des agriculteurs allemands, qui protestent contre des baisses d'aides publiques, sont notamment soutenues par le parti d'extrême droite AfD, qui a le vent en poupe dans les sondages. De nombreux groupes extrémistes appellent également sur les réseaux sociaux à multiplier les actions contre le gouvernement d'Olaf Scholz. Le chancelier se dit reconnaissant envers le président de l'Union des agriculteurs, Joachim Rukwied, "de s'être clairement distancié des extrémistes et de certains opportunistes qui claironnent des appels à l'insurrection et pérorent en parlant de 'renverser le système'".