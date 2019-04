"Le Vent de la liberté" : une véridique et incroyable évasion de la RDA en RFA

En septembre 1979, dix ans avant la chute du mur de Berlin, deux familles tentent le tout pour le tout pour fuir l'Allemagne de l'Est. En secret, dans cet état policier, ces gens ont construit chez eux, des semaines durant, l'outil de leur évasion : une montgolfière. Cette évasion spectaculaire est une histoire vraie qui avait stupéfié le monde entier.

Suspense haletant

Pendant 28 minutes, sur 18 km, les fugitifs réussissent à franchir l'une des frontières les plus fermées au monde, l'armée et la police communiste à leurs trousses. Le Vent de la liberté du réalisateur Michael Herbig, au cinéma mercredi 10 avril, reconstitue à l'identique les décors et l'atmosphère. Les comédiens ressemblent en tout point aux fugitifs de l'époque. La fin heureuse du film est connue, mais sa force est d'en maintenir le suspense jusqu'au bout.

