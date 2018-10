La sécheresse affecte le transport de marchandises et l'agriculture

En Allemagne, le Rhin est au plus bas. À cause de cette sécheresse, tous les bateaux servant au transport fluvial sont à quai. En amont, à Strasbourg (Bas-Rhin) les bateaux ont assez d'eau pour naviguer, mais ils pourraient se retrouver coincés en Allemagne. Le transport fluvial de marchandises a chuté de 60%. Un handicap pour les entreprises, comme pour l'exportateur de céréales Armbruster.

Hausse du prix des frites en vue

Autre secteur sinistré :la pisciculture. Dans les Vosges, le débit est très réduit à Xertigny alors que les truites d'élevage, pour avoir de l'oxygène pour vivre et digérer, ont besoin d'une eau douce renouvelée régulièrement. Dans le Nord, ce sont les pommes de terre qui sont victimes du manque d'eau. Trop petites, elles n'atteignent pas le calibre souhaité. Résultat : les prix augmentent et les frites risquent de coûter plus cher.

Le JT

Les autres sujets du JT