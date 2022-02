L'Allemagne interdit la chaîne Russia Today en langue allemande, Moscou promet des représailles

(PAUL ZINKEN / DPA via AFP)

Le régulateur des médias allemand a interdit la diffusion dans le pays de la chaîne russe Russia Today (RT) en allemand, mercredi 2 février. La chaîne RT DE n'a donc plus le droit d'émettre sur le site internet et une application mobile. Lancée le 16 décembre, cette version allemande avait déjà été suspendue par YouTube sur sa plateforme. Quelques jours plus tard, la diffusion par satellite de la chaîne avait été interrompue à la requête des autorités allemandes. Pour expliquer la nouvelle mesure, l'organisme fédéral ZAK explique, dans un communiqué, que "l'autorisation nécessaire selon le droit des médias" n'a été "ni demandée ni accordée".

Russia Today a son siège à Moscou et dispose d'une licence serbe pour la transmission par câble et par satellite, ce qui, affirme RT, lui permet d'être diffusée en Allemagne conformément au droit européen. La décision allemande, "c'est n'importe quoi", a rapidement réagi (en russe) la patronne de Russia Today, Margarita Simonian. Celle-ci a d'ores et déjà averti que sa chaîne "ne cessera pas de diffuser" dans ce pays. Elle a aussi évoqué de possibles représailles de la part de son gouvernement, estimant que la mesure allemande revenait à ce que le régulateur russe "interdise à Deutsche Welle de diffuser sur son propre site internet", ce qui "pourrait valoir d'être tenté".

"Cette décision ne nous laisse pas d'autre choix que de prendre des mesures de représailles à l'encontre des médias allemands accrédités en Russie", a d'ailleurs commenté le ministère russe des Affaires étrangères, peu après. Celui-ci qualifie l'interdiction allemande de décision "politique", alors que les tensions sont vives entre Berlin et Moscou. Inaugurée en 2005 sous le nom de "Russia Today", la chaîne RT, financée par l'Etat russe, est connue pour promouvoir la position du Kremlin à l'étranger. Elle s'est développée avec des diffuseurs et des sites web en plusieurs langues, notamment en anglais, français, espagnol, allemand et arabe.