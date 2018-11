Eurozapping : une messe sans fin aux Pays-Bas, emprisonné pour avoir attaqué une équipe de foot

Culte sans fin aux Pays-Bas. Dans un temple protestant de La Haye, les pasteurs se relaient depuis un mois pour ne jamais arrêter leur office. Un moyen pour eux de protéger une famille d'Arméniens menacés d'expulsion. Au bout de neuf ans aux Pays-Bas, le droit d'asile leur a été refusé. Ils doivent être reconduits à la frontière, mais la police ne peut intervenir au milieu d'une célébration, d'où ce marathon où près de 300 hommes d'Église se sont relayés.

14 ans de prison pour une bombe contre des footballeurs en Allemagne. En 2017, un Allemand d'origine russe a fait exploser une bombe au passage du bus de l'équipe de football de l'équipe de Dortmund avant un match contre Monaco. Plusieurs joueurs avaient été blessés. L'homme a toujours affirmé qu'il voulait seulement faire baisser la cote de l'équipe allemande pour gagner de l'argent en spéculant.

Action coup-de-poing de Greenpeace en Pologne

Greenpeace s'attaque au charbon en Pologne. Les militants ont escaladé la plus haute tour de centrale à charbon d'Europe. Tout un symbole pour ces écologistes qui dénoncent la politique énergétique de la Pologne. Le pays prévoit que le charbon représentera toujours 60% de son énergie en 2030. Pourtant, Katowice accueillera la COP24 lundi 3 décembre, une conférence sur le climat qui pourrait faire évoluer les esprits et les priorités.

Abandon de vélos en Autriche. Des centaines de bicyclettes jaunes sont en mal de propriétaires. La compagnie chinoise, qui les a déployés dans la capitale, a fait faillite. Les plus vandalisés vont être détruits. Les autres ne seront plus loués et auront une nouvelle vie.

Le JT

Les autres sujets du JT