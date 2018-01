Eurozapping : une loi inédite en Islande, Nouvel An polémique en Allemagne

Un message anti-réfugiés qui ne passe pas en Allemagne. Pour que le Nouvel An soit placé sous le signe du respect à Cologne, la police a envoyé des avertissements, y compris en arabe. Inadmissible pour la responsable de l'extrême droite qui, dans un tweet, a fait l'amalgame entre migrants et violeurs. Son compte a été momentanément fermé et plusieurs plaintes ont été déposées.

Le même traitement pour les hommes et les femmes en Islande. Depuis le 1er janvier, les Islandaises doivent toucher le même salaire que les hommes à travail égal. C'est ce qu'exige une nouvelle loi, la première de ce genre dans le monde. Des formations sont prévues pour faire passer le message aux employeurs. Ils ont un an pour se mettre en conformité.

Un éclairage intelligent en Norvège. Sur une route, les réverbères ne s'allument que lorsqu'une automobiliste passe. Des capteurs ont été installés sous chaque pylône. Même les piétons sont détectés.

