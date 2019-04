Eurozapping : pénurie d'essence au Portugal, l'économie allemande à l'arrêt

Les stations-service du Portugal sont à sec. Il y avait jusqu'à un kilomètre de queue devant les pompes mercredi 17 avril à cause d'une grève des conducteurs de camion-citerne. Ils réclament des hausses de salaire et un statut particulier pour les chauffeurs de matières dangereuses. Il n'y a plus d'essence dans près de 3 000 stations. Le gouvernement a décidé de réquisitionner des chauffeurs.

Vox privé de TV en Espagne

La croissance allemande cale. 0,5% contre 1% jusqu'à présent, c'est la nouvelle prévision de croissance pessimiste d'une économie considérée comme un moteur de l'UE. L'économie tourne au ralenti à cause de la sécheresse de 2018 et les nouvelles normes antipollution qui affecteraient deux secteurs stratégiques : la chimie et l'automobile. L'Allemagne est aussi pointée du doigt pour son manque d'investissements. Le FMI la presse d'agir.

L'extrême droite exclut du débat pour les élections législatives en Espagne. La commission électorale a tranché. Au vu de son faible score au dernier scrutin de 2016, le parti Vox ne débattra pas avec ses quatre concurrents. Vox avait pourtant percé en Andalousie en décembre. Les indépendantistes catalans et basques ne participeront pas non plus au débat télévisé.

Le JT

Les autres sujets du JT