Eurozapping : nouvelle étape dans le bras de fer énergétique entre l'Allemagne et la Russie

C. Sergent, V. Lejeune

Un groupe pétrolier russe mis sous tutelle en Allemagne, un chancelier allemand qui veut rebâtir une armée forte et la Hongrie sous le feu des critiques en Europe… C'est l'Eurozapping du vendredi 16 septembre.

En Allemagne, le gouvernement a mis sous tutelle les activités du groupe pétrolier Rosneft sur son territoire. Un nouvel épisode dans le bras de fer énergétique avec la Russie. Les trois filiales du géant pétrolier sont passées sous le contrôle de Berlin, vendredi 16 septembre. "C'est une étape très importante pour l'approvisionnement énergétique de l'Allemagne. La fête est terminée. Grâce à la mise sous tutelle, il est possible de réaliser tous les investissements dont nous avons besoin pour assurer notre avenir à long terme", a expliqué Olaf Scholz, chancelier allemand.

Un texte critique envers la Hongrie adopté par les députés européens



En Allemagne toujours, Olaf Scholz a estimé que son pays devait devenir la première force militaire européenne. Le chancelier a dénoncé "les erreurs des précédents gouvernements" et leurs conséquences sur l'état de l'armée allemande.

Par ailleurs, la Hongrie n'est plus considérée comme une démocratie par de nombreux députés européens. Ces derniers ont adopté un texte qui déplore le délitement de la démocratie et de l'état de droit dans le pays. Budapest a dénoncé "une insulte" envers les Hongrois.