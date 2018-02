Eurozapping : nouveau scandale pour les humanitaires et nouveau coup de frein pour le diesel

Un nouveau scandale de l'aide humanitaire dévoilée en Grande-Bretagne. Comme à Haïti, en Syrie, sous les bombes, des travailleurs humanitaires auraient abusé de leur position. Chargés de distribuer l'aide de l'ONU, certains auraient exigé des faveurs sexuelles en échange de nourriture. Londres va couper les crédits de toutes les associations impliquées.

Les vieux véhicules diesel de plus en plus indésirables en Allemagne. À Stuttgart comme à Düsseldorf, on étouffe sous les gaz émis par les moteurs diesel à tel point que les écologistes ont porté l'affaire devant la justice, qui vient de leur donner raison contre l'industrie automobile. Les grandes villes allemandes vont pouvoir bannir les voitures diesel les plus anciennes.

Scandales en Turquie et en Grèce

Le ministre grec de l'Économie démissionne rattrapé par une affaire d'aide au logement. Sa femme secrétaire d'État avait obtenu de toucher 1 000 euros par mois pour se loger en Grèce alors que le couple, qui vit aux États-Unis, dispose d'un revenu de près de 500 000 euros par an. Tous deux ont démissionné.

Erdogan exhorte au patriotisme. Le président de la Turquie a fait monter une fillette en tenue des forces spéciales à la tribune lors du congrès de son parti. L'opposition s'est indignée, scandalisée qu'on utilise une enfant pour glorifier la mort au nom du pays.

