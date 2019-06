Eurozapping : Merkel fragilisée ; stop à l’austérité en Finlande

La coalition au pouvoir en Allemagne dans la tourmente. Des élections européennes poussives, un youtubeur mécontent de la politique environnementale et la démission de la patronne du parti social-démocrate, les nuages s'amoncellent sur la coalition d'Angela Merkel. Il n'y aura pas de nouveau leader avant fin juin au SPD, qui pourrait remettre en cause la coalition à l'automne.

Des bébés de course

Fin de l'austérité en Finlande. Les sociaux-démocrates majoritaires viennent de l'annoncer. Un gouvernement de coalition anti-austérité prend le train des réformes sociales. Il promet d'injecter plus d'un milliard d'euros dans les dépenses publiques. Le pays a connu plus de dix ans d'économies et de réductions drastiques.

Une course de bébés en Lituanie. Depuis vingt ans, des nourrissons de sept mois à un an se défient à quatre pattes. Pour les encourager, l'appel du ventre est en concurrence avec la télécommande ou le téléphone.

