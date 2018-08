Eurozapping : les migrants déchirent l'Allemagne, des ananas à la cocaïne en Espagne

L'extrême droite dans la rue en Allemagne. Des milliers de personnes ont manifesté lundi 27 août contre les étrangers près de Dresde, en Allemagne de l'Est. Face à eux, des militants de gauche et au milieu la police. Dimanche, plusieurs centaines de personnes avaient lancé une chasse aux migrants, inquiétant le gouvernement. C'est la mort d'un Allemand lors d'une rixe avec des migrants qui a mis le feu aux poudres. Ce soir, des échauffourées ont fait plusieurs blessés.

Des fruits et légumes très chers

Manger devient plus cher au Royaume-Uni. Une météo calamiteuse avec des tempêtes de neige cet hiver et la canicule cet été. Pour les agriculteurs, l'addition s'annonce salée. Les coûts de production ont flambé : 80% pour les carottes, 41% pour les oignons et 20% pour le blé. La valse des prix au supermarché ne fait que commencer.

Fruits à la cocaïne en Espagne. Dans les ananas d'une banale cargaison du Costa Rica, un kilogramme de poudre blanche était caché dans chaque fruit. L'imagination des trafiquants de drogue n'a pas de limites.

