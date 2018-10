Eurozapping : les aveux d'un infirmier tueur, des chauffeurs en colère contre Uber

Des aveux retentissants en Allemagne. Lors de l'ouverture de son procès, un ancien infirmier a avoué les cent meurtres dont il est l'accusé. Pendant cinq ans, il a injecté des médicaments à des patients afin de provoquer un arrêt cardiaque avant de les ranimer, le plus souvent sans succès. Ses victimes étaient âgées de 34 à 96 ans.

Les chauffeurs Uber en colère au Royaume-Uni. Ils sont des centaines à manifester dans les rues de Londres le jour où la cour d'appel examine un recours du géant américain contre la décision de reconnaître le statut d'employé à ses chauffeurs.

Une mythique cafetière en danger

Où inhumer Franco en Espagne ? La crypte de la cathédrale de l'Almudena à Madrid avait été choisie par la famille. Le gouvernement espagnol et le Vatican préfèrent un lieu plus discret afin d'éviter les manifestations des nostalgiques du dictateur. Franco est mort il y a 42 ans et son héritage divise toujours le pays.

En Belgique, ils la regrettent déjà. Après des années de succès, la cafetière octogonale Bialetti est menacée par les cafetières à capsules. Créée en 1933, la marque italienne très endettée pourrait bien disparaître.

