Eurozapping : l’Allemagne bientôt sans le gaz russe ?

Les Allemands se préparent à composer sans le gaz russe. La Russie pourrait couper le robinet dès jeudi 31 mars et exige un paiement en roubles, ce que le G7 a refusé. Par conséquent, l’Allemagne, mais aussi l’Autriche, ont décidé d’instaurer un plan d’urgence. Si Vladimir Poutine met ses menaces à exécution, l’Allemagne devrait alors rationner l’énergie ou même fermer ses usines. Les prévisions de croissance ont été revues à la baisse.

L’inflation en augmentation en Espagne

L’inflation frôle les 10% en Espagne mercredi 30 mars, c’est une première depuis 1985. Elle a connu une hausse de 2% en un mois et de 10% par rapport à l’année dernière. Au niveau politique, la droite rejette la faute sur les socialistes. Le Premier ministre espagnol, Pedro Sanchez, assure, lui, que "trois quarts de la hausse s’expliquent par la flambée des prix de l’énergie, les aliments non transformés et tout cela est aggravé par la guerre en Ukraine". Un plan d’aide provisoire de six milliards d’euros a été mis en place.

Le cosmonaute russe Anton Chkaplerov a cédé les clés de la station spatiale internationale (ISS) à son homologue américain Thomas Marshburn. "Je pense que l’ISS est un symbole d’amitié", affirme Anton Chkaplerov, lui qui a depuis atterri dans les steppes du Kazakhstan.