Eurozapping : l'espoir s'amenuise pour un enfant en Espagne, la Belgique se met au vélo

L'Espagne tenue en haleine par le sort d'un garçonnet. Les recherches continuent en Andalousie pour tenter de retrouver Julen, 2 ans, tombé dans un puits il y a trois jours. Pour essayer de le sauver, les secours creusent deux tunnels en parallèle du puits où il se trouve, un puits profond de plus de cent mètres. Mercredi 16 janvier, ils ont retrouvé des cheveux de l'enfant, mais n'ont aucun signe de vie.

Un siècle de Bauhaus

La Belgique, l'autre pays du vélo. Si la voiture reste leur premier moyen de transport, les Belges pédalent de plus en plus. Ils sont 26% à se rendre au travail à vélo contre seulement 3% des Français. Des salariés jugent le vélo plus pratique que les transports en commun. Le vélo peut aussi servir à finir son trajet. 11% des salariés le combinent avec la voiture.

Les cent ans du Bauhaus en Allemagne. Une réplique miniature posée sur une remorque pour célébrer les cent ans de cette école d'art berlinoise dont le nom est devenu un style artistique. Des formes simples et des matériaux modernes, le Bauhaus est précurseur de l'architecture et du design contemporain.

