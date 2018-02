Eurozapping : l'Allemagne a un gouvernement, l'ancêtre des Britanniques était noir

Enfin une nouvelle coalition pour l'Allemagne. Fatigués après une dernière nuit de négociations, les sociaux-démocrates et les conservateurs ont signé un accord. Angela Merkel peut envisager un quatrième mandat. Mais la chancelière est affaiblie. Les sociaux-démocrates récupèrent les ministères des Affaires étrangères, des Finances et du Travail.

Un second tunnel sous-marin européen

Un tunnel sous la mer entre l'Estonie et la Finlande. L'ouvrage ferroviaire présenté ce mercredi à Tallinn deviendra le tunnel sous-marin le plus long du monde : 103 km pour relier la capitale estonienne à Helsinki en une demi-heure. Son coût : entre 13 et 20 milliards d'euros. L'ouverture au trafic n'est pas prévue avant 2040.

Le visage d'un squelette vieux de 10 000 ans découvert dans une grotte du sud de l'Angleterre vient d'être révélé. Il a été reconstitué grâce à son ADN. Surprise : sa peau est noire.

