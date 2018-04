Eurozapping : élections anticipées en Turquie, effervescence royale au Royaume-Uni

Recep Erdogan a annoncé mercredi 18 avril la tenue d'élections présidentielle et législative le 24 juin, un an et demi avant la date prévue. Le président de la Turquie a justifié son choix par "les événements d'importance historiques en Syrie et en Irak". Ce scrutin marquera l'entrée en vigueur des mesures qui renforcent les pouvoirs du chef de l'État avec notamment la disparition du poste de Premier ministre.

Des transsexuels exploités en Allemagne

Un gigantesque réseau de prostitution a été démantelé en Allemagne. L'opération de police a mobilisé plus de 1 500 hommes à travers le pays. 60 lieux ont été perquisitionnés et plusieurs personnes interpellées. Elles dirigeaient un réseau bien particulier : des transsexuels thaïlandais qui arrivaient en Allemagne avec des visas européens frauduleux. L'enquête a duré un an.

Leur mariage est prévu dans un mois, mais chaque apparition du prince Harry et de Meghan Markle est un événement au Royaume-Uni. La fiancée du prince a ainsi assisté à son premier rendez-vous officiel en l'honneur des délégués du Commonwealth. Par ailleurs, la naissance du troisième enfant de Kate Middleton et du prince William est imminente. Devant la maternité, les fans s'impatientent depuis parfois une semaine. Le nom du bébé et le jour de sa naissance font l'objet de paris.

