Énergie : en Allemagne, l'exemple d'un village qui produit sa propre électricité

C'est la fierté de Mengsberg (Allemagne), et l'idée géniale d'une poignée d'habitants : des installations flambant neuves, qui produisent de façon autonome l'énergie nécessaire pour fournir eau chaude et chauffage aux 150 foyers du village. "On est tous si heureux d'avoir concrétisé notre rêve. On est désormais indépendants de ceux qui, normalement, nous dictent leurs prix", explique Karlheinz Kurz, représentant communal de Mengsberg.



Une production écologique

De grands réservoirs stockent jusque 300 000 litres d'eau chaude. Les panneaux solaires fournissent 20% de l'énergie nécessaire, et les 80% restants proviennent d'une installation aux copeaux de bois. "Une personne passe une fois par jour pour vérifier que tout est en ordre. Tout le reste peut se faire depuis la maison avec l'ordinateur", explique Friedhelm Vauth, membre de la coopérative. Ici, tout est écologique : les gaz de combustion sont nettoyés avec des filtres, et les résidus de bois viennent de communes avoisinantes. Le projet a coûté 6 millions d'euros, dont 2 millions de subventions publiques.