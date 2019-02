Désintox. Traité d’Aix-la-Chapelle : la citation d\'Emmanuel Macron n\'existait pas

Lors de la signature du traité d’Aix-la-Chapelle, le 22 janvier 2019, le président Emmanuel Macron a délivré un discours, où il souligne l’amitié entre les peuples français et allemands. Le bilinguisme fait partie des engagements du nouveau traité, et à sa façon le président français a célébré la langue de Goethe :

« Et en vous écoutant, Madame la Chancelière, Monsieur le Président, à l’instant, je me souvenais avec émotion de ce que Madame de Staël disait parfois : "Lorsque mon cœur cherche un mot en français et qu’il ne le trouve pas, je vais parfois le chercher dans la langue allemande." »

Depuis l'allocution, les connaisseurs s'interrogent. D'où vient donc cette citation ? Est-elle seulement authentique ? Un lecteur passionné de l’oeuvre de Madame de Staël, l’essayiste française qui parcourut l’Europe au XVIIIème et XIXème siècle, a contacté Désintox, nous assurant qu'il n'avait jamais croisé la phrase citée par Emmanuel Macron.

Désintox est parti à la recherche de cette citation aussi bien en français qu’en allemand. Et malgré des recherches approfondies dans De l’Allemagne de Madame de Staël, un essai, où elle analyse longuement la langue allemande, nous ne l’avons pas trouvée ailleurs que dans le discours du président français. Soupçonnant qu’il puisse s’agir d’une citation reformulée par Emmanuel Macron, Désintox a interrogé trois fins connaisseurs de l’œuvre de Madame de Staël. Aucun ne connaissait la phrase citée par le président et de manière très claire, Stéphanie Genand, la présidente de la Société des études staëliennes, indique que : « Cette phrase n’a jamais été prononcée par Germaine de Staël et mieux vaudrait donc qu’Emmanuel Macron laisse sa mémoire tranquille. »

Contactée par Désintox, l'Elysée n'a pas donné la clé de cette citation fantôme.

