Covid-19 : l’Allemagne se prépare à vacciner la population

L’Allemagne anticipe la mise sur le marché des vaccins contre le Covid-19. Jeudi 19 novembre, la chancelière allemande, Angela Merkel a ainsi détaillé son plan, qui concerne notamment une centaine de lieux, déjà choisis pour être transformés en centres de vaccination. "Angela Merkel table sur un début des opérations dès le mois de décembre et au plus tard, en tout début d’année prochaine. À Berlin, on sait déjà qu’il y aura six centres, dont un ancien aéroport, une patinoire ou encore un centre des congrès", précise le correspondant de France Télévisions, Laurent Desbonnets, en direct de la capitale allemande.

70 % des Allemands souhaitent se faire vacciner

La chancelière allemande a également annoncé qu’une soixantaine de lieux de stockage du vaccin dans tout le pays, équipés de congélateurs fabriqués en Allemagne pour pouvoir stocker l’antiviral jusqu’à -70 °C. "Les autorités veulent être à tout prix être prêtes dès que les autorisations seront délivrées. C’est une demande très forte d’ailleurs de la population, puisque selon un sondage, plus de 70 % des Allemands disent avoir l’intention de se faire vacciner", conclut Laurent Desbonnets.