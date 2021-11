Covid-19 : l’Allemagne impose des restrictions aux non-vaccinés

"La situation est hautement dramatique", a confié Angela Merkel en annonçant toute une série de mesures qui vont restreindre drastiquement la vie sociale des personnes non-vaccinées. Elles n’auront plus accès en Allemagne aux lieux publics, que ce soit les restaurants, les musées ou encore les salles de concert. Un test négatif ne suffit plus et il faut désormais être totalement vacciné pour pouvoir rentrer.

Pénurie de lit en Saxe et en Bavière

Par ailleurs, la vaccination devient obligatoire pour tous les personnels soignants dans les hôpitaux et dans les maisons de retraite, ce n’était pas le cas jusqu’à présent en Allemagne. Des mesures fortes, mais qui arrivent déjà trop tard pour éviter la saturation de nombreux hôpitaux. Dans la Saxe ou en Bavière il n’y a quasiment déjà plus aucun lit disponible, explique le journaliste de France Télévisions, Laurent Desbonnets.