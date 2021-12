Covid-19 : l'Allemagne annonce des mesures drastiques contre les non-vaccinés

L'Allemagne met la pression, jeudi 2 décembre, sur les non-vaccinés. "À part leurs courses essentielles, les non-vaccinés ne pourront plus faire grand-chose en Allemagne à partir de demain, indique le journaliste Laurent Desbonnets, en duplex depuis Berlin (Allemagne). Interdiction pour eux d'aller dans les stades, dans les salles de concert, dans les restaurants et même dans les commerces non-essentiels." Cette mesure concerne plus de 20% des adultes en Allemagne.

Une loi pour rendre la vaccination obligatoire

Le futur chancelier, Olaf Scholz, se dit par ailleurs certain "que le Parlement votera d'ici la fin de l'année une loi pour rendre la vaccination obligatoire, avec effet à partir de février prochain", ajoute le journaliste. Une autre annonce, qui concerne l'ensemble de la population, vise à limiter les rassemblements. "Les pétards et les feux d'artifice seront interdits le 31 décembre prochain dans toute l'Allemagne", annonce Laurent Desbonnets.