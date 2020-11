Coronavirus : le frère d’un patient transféré en Allemagne témoigne

Lorsque la proposition lui a été faite, Dominique Leman n’a pas hésité une seule seconde. Son frère Philippe, âgé de 73 ans, contaminé par le coronavirus et hospitalisé depuis plusieurs jours à l’hôpital de Roubaix, dans le Nord, a été transféré dans un autre hôpital en Allemagne. Une manière de désengorger les services français tout en assurant une prise en charge adaptée à l’état de santé du patient.

Garder le contact avec sa famille

Même s’il n’est pas dans le même pays que son frère, Dominique Leman entretient toujours le contact via les autorités. Des traducteurs sont à disposition pour l’informer régulièrement sur l’état de santé de son frère. Une situation tout de même difficile à vivre qui a suscité une nouvelle prise de conscience chez ce frère d’une victime du virus. "Il faut que les gens fassent preuve de plus de civisme et de vigilance," confie Dominique Leman.