Commission européenne : qui va présider l'institution pour les cinq prochaines années ?

Qui pour succéder à Jean-Claude Juncker à la tête de la Commission européenne ? Emmanuel Macron est arrivé jeudi 20 juin au matin pour débuter un marathon de négociations qui risquent de durer. "C'est un véritable casse-tête pour déterminer qui bénéficiera des quatre postes clés à pouvoir. Il y a deux hommes et deux femmes selon Emmanuel Macron, qui met en avant des critères de compétence et d'expérience", explique Pascal Verdeau en direct de Bruxelles (Belgique).

La lutte d'influence entre Paris en Berlin est vive

Ils sont une petite dizaine en Europe qui auraient le profil. "Bien sûr, la fonction la plus emblématique, c'est celle du président de la Commission européenne, qui doit mettre en musique le programme de travail des cinq prochaines années. Il devra aussi recueillir une majorité absolue au Parlement européen. L'Élysée affirme que peu importent sa nationalité ou sa famille politique. En coulisses, la lutte d'influence entre Paris et Berlin est vive. Emmanuel Macron et Angela Merkel doivent se voir en tête à tête dans une heure. Seul un accord franco-allemand permettrait de débloquer le processus des nominations", conclut le journaliste.

Le JT

Les autres sujets du JT