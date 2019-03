Berlin : les transports moins chers pour les femmes

Dans tous les transports en commun berlinois lundi 18 mars, un nouveau tarif, une réduction exceptionnelle, valable aujourd'hui seulement, et uniquement pour les femmes : le Frauenticket avec 21% de réduction. Les usagères ce matin sont ravies. "C'est une bonne mesure. Ça compense des désavantages pour les femmes, surtout quand elles ont des enfants", souligne une jeune berlinoise au micro de France 2. "Ce serait encore mieux si on ne payait rien du tout aujourd'hui", surenchérit une seconde.

Une initiative symbolique

21%, c'est précisément l'écart de salaire moyen en Allemagne entre les hommes et les femmes. Intolérable selon des manifestantes féministes. "Les temps ont changé, il faut évoluer. On doit faire en sorte que dans chaque profession les femmes gagnent autant, et pareil pour la retraite", explique une militante. Une initiative symbolique soutenue par la mairie de Berlin, mais certains hommes sont loin d'être convaincus. Sur les réseaux sociaux, plusieurs ont d'ailleurs annoncé vouloir porter plainte pour discrimination.

