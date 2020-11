Allemagne : une voiture percute la grille d'entrée des bureaux d'Angela Merkel à Berlin

Une voiture a percuté mercredi 25 novembre, dans la matinée, la grille d'entrée de la chancellerie allemande à Berlin, rapporte un journaliste de Reuters. Il n'y a pas eu de dégâts apparents Sur une photographie Reuters de la scène, une inscription à la peinture blanche appelant à la fin de la politique de mondialisation est visible sur le flanc droit du véhicule.

D'après d'autres images diffusées sur les réseaux sociaux, le côté gauche est orné d'une phrase interpellant les "maudits assassins d'enfants et de personnes âgées". Des dizaines de policiers ont été aussitôt déployés et un chien renifleur a inspecté la voiture. On ne signale aucun blessé.

BREAKING - A car rammed into the gate of Chancellor Merkel's office in Berlin, Germany. "You damned murderers of children and old people" and "Stop the globalization policy" was written on the car.pic.twitter.com/wCLeDqDelm