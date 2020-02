Allemagne : une voiture fonce dans la foule

Selon les témoins, le conducteur de la voiture grise n'a jamais cherché à freiner. Lundi 24 février, l'homme a foncé sur la foule sur une trentaine de mètres. Une attaque, en plein carnaval dans la petite ville du centre de l'Allemagne. Dans sa course folle, la voiture a percuté plus de 30 personnes, une dizaine sont grièvement blessées. Parmi les victimes, il y a beaucoup d'enfants. Les blessés les plus graves sont pris en charge sur place et les secours de toute la région ont été mobilisés.

"On sait que l'assaillant à 29 ans et qu'il vient de la ville"

Tous les carnavals du secteur ont été annulés. De son côté, le conducteur de la voiture a été rapidement arrêté. Pour la police il n'y a pas de doute, il s'agit bien d'un acte délibéré, mais sans forcément de motivation politique. "On sait que l'assaillant à 29 ans et qu'il vient de la ville, et le motif je ne peux rien vous dire", déclare Henning Hinn le porte-parole de la police.

