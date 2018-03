Allemagne : une soupe populaire interdite aux migrants

Les migrants ne sont plus les bienvenus à la soupe populaire d’Essen. Depuis janvier, les nouvelles inscriptions sont réservées aux Allemands. Une décision que le responsable de l'association assume totalement. "C'est le comportement de ces gens, qui n'arrêtent pas de pousser, qui a importuné les autres bénéficiaires, alors on a exclu les étrangers", explique Jorge Sartor au micro de France 3. Selon lui, ces étrangers constituent les deux tiers de leurs bénéficiaires. Depuis 2015, l'Allemagne a accueilli plus d'1,2 million de réfugiés en provenance de Syrie et d'Irak surtout.

Un tollé outre-Rhin

Cette interdiction provoque un tollé outre-Rhin. La chancelière allemande, Angela Merkel, qui a autorisé l'arrivée des migrants, a même dû condamner cette décision. Tout comme les autres associations. "On ne peut pas régler les choses comme ça, discriminer à partir de critères ethniques. Ce n'est pas acceptable", dénonce Ralf Rosenbrock, association allemande pour l'égalité des droits. À l'inverse, l'extrême droite allemande se réjouit de cette interdiction.

