Allemagne : une fusillade fait six morts et deux blessés graves près de Stuttgart dans le sud du pays

L'auteur présumé de la fusillade, un membre de la famille, a été arrêté.

Six personnes ont été tuées et deux autres grièvement blessées dans une fusillade vendredi 24 janvier dans le sud de l'Allemagne. Les coups de feu ont été tirés dans une région proche de la ville de Stuttgart, à Rot am See, a annoncé la police de Aalen. Les autorités de Aalen ont affirmé que le tireur a été interpellé. Les victimes appartenaient vraisemblablement à la même famille que le suspect, a ajouté la police locale.

La fusillade s'est produite à la mi-journée, vers 12 heures 45 heure locale (11h45 GMT) près de la gare de Rot am See, une localité de 5 200 habitants dans l'Etat régional du Bade-Wurtemberg. Le quotidien Bild (en allemand) avance que la fusillade se serait produite dans une auberge. Le journal écrit également que le tireur présumé est un homme né en 1983. Il a agi seul et il n'y a aucun indice de l'éventuelle existence d'un complice, d'après l'agence de presse allemande dpa. Les victimes participaient à une "réunion de famille", affirme le Spiegel (en allemand) sur son site internet, citant une source policière. Le mobile de la fusillade n'était pas encore clair, la police appelant à éviter toute "spéculation".