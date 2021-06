Allemagne : une attaque au couteau perpétrée à Würzburg, fait au moins trois morts et six blessés

Une attaque au couteau est survenue vendredi 25 juin à Würzburg, en Allemagne. Le bilan est lourd. "Selon un premier bilan communiqué par des sources et cité par plusieurs médias, il y aurait au moins trois morts et six blessés", rapporte le journaliste Laurent Desbonnets, correspondant France Télévisions Berlin en direct pour le 19/20 de France 3.



L'agresseur aurait été arrêté

L'attaque au couteau s'est déroulée en plein centre-ville de cette commune située en Bavière. "L'agresseur s'en serait pris au hasard à des passants", précise le journaliste. Un important dispositif de secours a été déployé. "La police continue de boucler tout le centre-ville, même si les autorités précisent à l'instant qu'il n'y a plus de danger pour la population. Selon plusieurs médias, l'agresseur aurait été arrêté et neutralisé après avoir reçu une balle à la jambe. "Il n'y a, à ce stade, aucune information sur ses motifs éventuels. La police ne parle pas, pour l'instant, d'acte terroriste", conclut Laurent Desbonnets.