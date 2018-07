Allemagne : un footballeur divise le pays

C'est l'un des plus grands joueurs de football au monde : Mesut Özil est un virtuose du ballon, qui en 2014, ramène la Coupe du monde à l'Allemagne. Il est le symbole de l'intégration réussie. D'origine turque, il est né au coeur de la Ruhr. Mais depuis deux mois, Mesut Özil est une icône déchue, à cause de cette séance photo prise à Londres aux côtés du président turc Recep Erdogan.

"Du racisme et du manque de respect à mon égard"

La star du foot allemand s'est fait huer par son public et la presse : ils lui reprochent à la fois de soutenir Erdogan et de se revendiquer comme turc, lui qui avait adopté la nationalité allemande en 2007. La classe politique n'est alors pas plus tendre. Il a même été qualifié de "joueur minable" pour avoir perdu contre la Russie il y a un mois au mondial. Mesut Özil a fini par déclarer forfait avec ce tweet : "C'est avec le coeur lourd et après beaucoup de réflexion (...) que je ne jouerai plus pour l'Allemagne de matchs internationaux aussi longtemps que je ressentirai du racisme et du manque de respect à mon égard". Une démission qui divise le pays et la classe politique. Même Angela Merkel a réagi à cette démission fracassante, en demandant de respecter le choix de celui qui été un grand joueur pour l'Allemagne.

