Allemagne : quatre blessés dont trois graves dans une fusillade à Berlin

Une fusillade a éclaté, peu avant 4 heures du matin, samedi 26 décembre, dans le quartier de Kreuzberg à Berlin. Au moins quatre personnes ont été blessés, selon la police locale. La situation est encore "très floue", selon les autorités. Les pompiers ont pour leur part fait état d'au moins trois blessés graves parmi les quatre victimes. Ils ont été soignés sur place par quatre médecins urgentistes, rapportent-ils, sur Twitter.

Gemeinsamer Einsatz mit der @polizeiberlin in der #Stresemannstraße in #Kreuzberg



Die #Rettungskräfte, darunter 3 Notärzte und 1 #Leitender_Notarzt versorgten hier 3 schwer verletzte Personen und transportieren diese zur weiteren Behandlung in Krankenhäuser.#wirrettenBerlin pic.twitter.com/aYE5q2wHmS