Allemagne : quand les agriculteurs sauvent les faons des moissonneuses

Recroquevillés dans les hautes herbes, les faons s'exposent à un grave danger. Il est 5 heures du matin dans un champ au sud de l'Allemagne, en apercevant une présence humaine la mère s'est éloignée, mais les plus jeunes n'ont pas ce reflex. "Les plus jeunes se comportent toujours ainsi, ils se croient à l'abri des prédateurs et restent là, même à l'approche des moissonneuses batteuses et le plus souvent, ils sont littéralement broyés, c'est triste", explique un chasseur.



Une loi sur le bien-être animal change la donne

En Allemagne, on estime que plus de 100 000 faons sont tués chaque année au moment des moissons. Les victimes étaient jusque-là ignorées, mais depuis quelques années, une loi sur le bien-être animal change tout. Les agriculteurs ont l'obligation de s'assurer de l'absence d'animaux dans les champs avant la moisson. Ils font appel à des chasseurs bénévoles qui survolent les champs à l'aide de drone en quelques minutes. Le ministre allemand de l'agriculture a débloqué 3 millions d'euros pour que les chasseurs s'équipent en drones.