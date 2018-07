Allemagne : plusieurs blessés après une attaque au couteau dans un bus, l'assaillant arrêté

Le mobile du suspect est encore inconnu, a annoncé la police sur Twitter.

Plusieurs personnes ont été blessées, dont une gravement, après qu'un homme a attaqué des passagers d'un bus à Lübeck-Kücknitz, dans le nord de l'Allemagne, vendredi 20 juillet, annonce la police locale. Le suspect, un Allemand d'origine iranienne de 34 ans, a été arrêté et se trouve en garde à vue. Son mobile demeure encore inconnu.

"Le nombre précis des blessés est n'a pas encore été établi. Il n'y a pas eu de morts et il y a un blessé grave" à la suite de l'agression commise en début d'après-midi à Lübeck, déclare dans un communiqué la police de la ville. L'assaillant a pu être maîtrisé et se trouve en garde à vue.

"Les motifs du crimes restent à éclaircir, et sont l'objet des investigations en cours", poursuit la police.Selon la procureure de Kiel, Ulla Hingst, le suspect est un Allemand de 34 ans. Il est possible qu'il soit né à l'étranger, a-t-elle ajouté, citée par l'agence de presse allemande DPA. "On ne peut rien exclure, y compris un motif terroriste", a-t-elle encore confié, selon le journal local Lübecker Nachrichten (en allemand).

Le "motif terroriste" ne peut pas être "exclu"

Selon elle, des démineurs sont sur place afin d'examiner un sac suspect dans le bus. En effet, des témoins cités par les Lübecker Nachrichten racontent que l'assaillant a fait tomber son sac au sol dans le bus avant d'en tirer une arme blanche et d'attaquer au hasard les autres passagers. Le chauffeur a alors stoppé le bus et a lui-même été attaqué, selon le témoignage. Il a ouvert les portes afin de laisser sortir les passagers, toujours d'après les témoins.

Selon Ulla Hingst, ce sont les passagers du bus qui ont maîtrisé l'attaquant. Des policiers arrivés sur place ont ensuite interpellé l'assaillant, d'après un témoignage. "Les passagers ont sauté du bus et criaient. C'était effrayant, raconte un octogénaire. Après, les blessés ont été évacués. L'agresseur avait un couteau de cuisine." Selon une autre témoin citée par le même journal, il a poignardé une passagère à la poitrine : "C'était un carnage".

Ces faits interviennent dans un contexte tendu en Allemagne où plusieurs attentats ou tentatives d'attentats islamistes ont été recensés ces dernières années, notamment à l'arme blanche.