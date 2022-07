Allemagne : les motards bientôt indésirables le week-end dans la Forêt-Noire ?

Au cœur de la Forêt-Noire (Allemagne), un paradis pour les promeneurs, la parade des motos agace. Les autorités régionales allemandes envisagent de prendre une décision radicale en interdisant les deux roues durant certains week-ends. Les motards, habitués à venir de tout le pays pour des balades en pleine nature, sont vent debout. "Bien sûr on fait du bruit, mais c'est légal. Nos motos ont passé le contrôle technique, donc on a du mal à comprendre", confie l'un d'eux. Si la mesure est décidée, il n'y aurait aucune dérogation, même pour les motards résidant dans la région.

Des amendes jusqu'à 50 euros

Les contrevenants s'exposeraient à des amendes jusqu'à 50 euros. Une garde forestière espère des effets positifs. "On entendrait mieux les insectes, mais aussi les oiseaux. Ce serait mieux pour les renards, les cerfs, les chevreuils", confie Friederike Schneider. "Je pense que ces pratiques ne correspondent plus à notre époque. Prendre du plaisir en faisant du bruit, et brûler du carburant", ajoute-t-elle. Les promeneurs, eux, sont divisés. Certains commerçants craignent par ailleurs des retombées négatives pour leur commerce.