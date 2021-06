Allemagne : les enquêteurs n'excluent pas une radicalisation du suspect après une attaque meurtrière au couteau

Un homme a tué trois personnes, et blessé cinq autres, lors d'une attaque au couteau le 25 juin à Wurtzbourg en Bavière.

Les enquêteurs allemands n'excluaient pas, lors d'une conférence de presse samedi 26 juin, qu'une radicalisation islamiste ou des troubles psychiatriques aient poussé un jeune homme à tuer trois personnes dans une brutale attaque au couteau vendredi à Wurtzbourg, dans le sud de l'Allemagne.



L'homme, de nationalité somalienne et arrivé en Allemagne comme demandeur d'asile en mai 2015, a pu être maîtrisé grâce à l'intervention de passants. Lors d'une conférence de presse samedi à Wurtzbourg, le ministre bavarois de l'Intérieur, Joachim Herrmann a estimé que "les indices d'une possible radicalisation vers l'islamisme" et ceux montrant que le jeune homme de 24 ans souffrait "de possibles problèmes psychiatriques ne s'excluaient pas entre eux".

Selon un témoignage rapporté par Joachim Herrmann, l'agresseur, qui vivait dans un centre d'hébergement pour sans domicile fixe, a crié "Allah Akbar" (Allah est le plus grand) en perpétrant l'attaque. L'homme a tué trois femmes, dont une vendeuse, dans un grand magasin de cette ville bavaroise de 130 000 habitants. Il s'en est pris ensuite à d'autres personnes dans une caisse d'épargne voisine puis dans la rue, blessant six personnes grièvement, dont l'une est entre la vie et la mort.

"Cet acte horrible est dirigé contre toute l'humanité"

Le parquet national anti-terroriste n'a pas été saisi à ce stade et les enquêteurs ont dit ne pas pouvoir confirmer si du matériel de propagande de l'organisation Etat islamique ) avait été retrouvé au foyer de l'agresseur, comme l'affirmait des médias. En revanche le jeune homme, qui dispose d'un titre de séjour en Allemagne, a eu maille à partir à deux reprises depuis le début de l'année avec la justice qui avait ordonné son internement provisoire en hôpital psychiatrique. Lors du dernier incident, ce mois-ci, il était sorti de l'établissement au bout de 24 heures, a précisé Wolfgang Gründler, procureur de Bamberg.

Le porte-parole du gouvernement fédéral, Steffen Seibert, a souligné que l'enquête révèlerait ce qui a motivé l'agresseur. "Mais ce qui est certain, c'est que cet acte horrible est dirigé contre toute l'humanité et toutes les religions", a-t-il twitté. Le président allemand Frank-Walter Steinmeier a dit être "choqué" alors que l'agresseur a fait preuve "d'une extrême brutalité".