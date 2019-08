Allemagne : le spectre de la récession plane sur l'économie du pays

La première économie européenne est à l'arrêt. En Allemagne, la croissance marque le pas. Le PIB recule légèrement : -0,1% au deuxième trimestre. Le pays est au bord de la récession. La principale explication tient aux tensions économiques liées au Brexit, mais surtout la guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine qui plombe les exportations de produits allemands.

Le moteur de l'économie outre-Rhin

"L'économie allemande est très ouverte, très dépendante des exportations que'elle va faire en Europe, aux États-Unis et surtout en Asie. On a vu cette dynamique des échanges ralentir très fortement au cours des derniers mois et l'Allemagne est directement impactée", explique l'économiste Philippe Waechter. Résultat : dans les usines, les patrons s'alarment. Les commandes sont en chute libre.

Le JT

Les autres sujets du JT