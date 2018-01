Allemagne : le SPD dit oui à une grande coalition en Allemagne

"Avec une majorité de voix obtenues aujourd'hui en faveur des négociations, Martin Schutz obtient l'aval des représentants du SPD (Parti social-démocrate d'Allemagne) pour entamer ces négociations avec les conservateurs d'Angela Merkel", explique Emmanuelle Chaze, en direct de Berlin (Allemagne)

Rien n'est encore joué

Du côté de la Chancelière allemande, ce soir c'est le soulagement. "On peut évidemment penser que ce soir on respire un peu mieux, tant du côté conservateur que de celui des sociaux-démocrates partisans de cette grande coalition, mais rien n'est encore joué puisqu'à l'issue de ces négociations, Martin Schulz devra obtenir l'accord, cette fois, des membres du SPD, afin d'être autorisé à former un gouvernement. Reste qu'une grande coalition est une bonne nouvelle pour l'Allemagne. Elle relancerait le pays sur l'échiquier européen et ferait de la première puissance économique d'Europe un pays à nouveau stable, puisque cette stabilité finalement elle l'avait perdu depuis les élections de septembre", précise la journaliste.

