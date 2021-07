Allemagne : le bilan risque de s'alourdir après les violentes intempéries

En Allemagne, au moins 165 personnes sont mortes après les violentes intempéries survenues les 13 et 14 juillet, mais ce bilan pourrait fortement s'alourdir car plusieurs centaines de personnes sont toujours portées disparues. La journaliste Maëlys Septembre était à Erftstadt-Blessem pour le 20 Heures de France 2, lundi 19 juillet. "La ville est toujours interdite d'accès. Nous nous trouvons sur un pont qui surplombe l'endroit où se concentrent désormais les recherches", explique la journaliste, présente au-dessus d'un bassin de rétention, près d'une route où jeudi 15 juillet, "plus de 100 automobilistes se sont retrouvés piégés par la montée rapide des eaux".

45 personnes toujours portées disparues

"Jusqu'ici, les autorités espéraient que tous aient pu quitter leur véhicule à temps, et fuir la crue avant qu'elle n'engloutisse les véhicules, mais hier, des sonars et des plongeurs ont sondé les dix mètres de profondeur du bassin, et cinq véhicules ont été détectés. Pour l'instant, aucune présence humaine n'a été repérée à bord, mais au total, pour le seul secteur d'Erftstadt, 45 personnes n'ont toujours donné aucun signe de vie, plus de quatre jours après la catastrophe", ajoute Maëlys Septembre.