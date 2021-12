Allemagne : la Bratwurst de Turinge, star des marchés de Noël

En Allemagne, la Bratwurst fait fureur sur les marchés de Noël. Cette spécialité culinaire, dont la recette la plus ancienne remonterait au XVème siècle, connaît un grand succès dans le monde entier.

Pour les Allemands, impossible de passer l'hiver sans Bratwurst, une saucisse grillée et servie dans un petit morceau de pain avec de la moutarde ou du ketchup. À 4 euros pièce, Terry Vybiralova en écoule des quantités. "Entre 3 000 et 4 000 par jour", précise-t-elle. Elle travaille depuis quatre ans sur la même marché de Noël et en maîtrise parfaitement la cuisson, sur un barbecue géant. Il faut compter dix minutes pour une grillade parfaite. Accompagnée idéalement de vin chaud, la Bratwurst fait l'unanimité chez les consommateurs. "C'est la combinaison de tout. La viande est bonne, bien épicée, avec la moutarde, c'est un rêve", confie un amateur.

Des ingrédients de qualité

Dans une région rurale du centre de l'Allemagne, Simone Hartmann gère l'exploitation TZG Ernstroda. Elle fabrique la saucisse préférée des Allemands, la Bratwurst de Turinge, à base de viande de porc et de bœuf. "On a 2 000 bœufs et la plupart de nos animaux se trouvent sur les champs. C'est mieux pour la qualité de la viande car ils peuvent bouger, la musculature est différente." Une bonne Bratwurst doit être fabriquée en circuit court. Simone Hartmann emploie ainsi un maitre-boucher, Ingolf Eis. La viande est d'abord hachée, puis il faut ajouter un mélange épices.